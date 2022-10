Uganda meldet weitere Ebola-Fälle in Hauptstadt Kampala

Laut Gesundheitsministerium und Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es in Uganda seit Beginn des Ausbruchs mehr als 90 bestätigte und wahrscheinliche Fälle, darunter mindestens 44 Todesfälle. In Uganda zirkuliert der sudanesische Ebola-Virusstamm, für den es keinen nachgewiesenen Impfstoff gibt.