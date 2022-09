Ebola-Ausbruch in Afrika: Was wir bisher wissen

Wie sehen die Symptome aus?

Die ersten Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen ähneln einem grippalen Infekt oder anderen Infektionskrankheiten. Hinzu kommen Unwohlsein, Müdigkeit, Gliederschmerzen. Nach drei bis zehn Tagen können Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Im Krankheitsverlauf können sich Symptome wie Rötung der Bindehaut, Schluckbeschwerden, innere und äußere Blutungen, Delirium und Atemnot zeigen.

Wie lange sind Infizierte ansteckend?

Nach Abklingen der Symptome gelten die Betroffenen nur noch wenige Tage als ansteckend, allerdings können Genesene die Viren mehrere Monate lang über Sperma übertragen. Die Viren können auch in Muttermilch oder im Fruchtwasser weitergegeben werden.

Gibt es Langzeitfolgen für Genesene?

In Einzelfällen gibt es das Post-Ebola-Syndrom mit Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Symptome mit Beteiligung des zentralen Nervensystems.

Gibt es eine Impfung?

Ja, ein Lebendimpfstoff ist in der Europäischen Union, in den USA und einigen Ländern Afrikas zugelassen. Er wird einmalig intramuskulär verabreicht und ist für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr zugelassen. Der Impfstoff kann auch nach Exposition noch einen gewissen Schutz bieten. Bei Personen, die trotz Impfung erkrankten, wurde ein milderer Krankheitsverlauf beobachtet. Wie lange die Schutzwirkung anhält, ist nicht bekannt. Mit sogenannten Ringimpfungen, also dem Impfen von Kontaktpersonen - auch derzeit in Uganda mit dem Impfstoff Ervebo -, versucht man Ausbrücke einzudämmen.

Wie hoch ist die Sterblichkeit?

Abhängig von der Virus-Variante und der medizinischen Versorgung, verläuft die Erkrankung in 30 Prozent bis 90 Prozent der Fälle tödlich. Die Sterblichkeitsrate des Sudan-Virus - wie in Uganda derzeit - lag bei früheren Ausbrüchen zwischen 41 Prozent und 100 Prozent. Beim Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo lag die Sterblichkeit insgesamt bei 75 Prozent. Erkrankte, die früh medizinisch versorgt werden und an einer Versuchsstudie teilnehmen, haben gute Überlebenschancen.

Wo tritt Ebola auf?

Ebolafieber tritt in Afrika südlich der Sahara auf. Seit 1976 – als das Ebolavirus in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, entdeckt wurde – sind Ausbrüche u. a. in der Demokratischen Republik Kongo, in Gabun, im heutigen Südsudan und in Uganda entdeckt worden. Seit einem schweren Ebola-Ausbruch im Jahr 2000, bei dem im Norden Ugandas über 200 Menschen starben und Hunderte weitere infiziert wurden, hat Uganda mehrere Ausbrüche erlebt. Erst im vergangenen Monat hatte Ugandas Nachbarland Kongo einen erneuten Ebola-Ausbruch gemeldet.

Die Einreise einer infizierten Person in eine europäische Hauptstadt gilt als äußerst unwahrscheinlich. Wenn dies passieren würde, gäbe es Pläne und Infrastruktur, um Infektionsketten zu unterbrechen.