Überraschend: So gesund sind Chilis für Herz und Hirn

Viel frisches Gemüse generell, Obst, Nüsse, Olivenöl, Fisch, gelegentlich helles Fleisch: Eine derartige „mediterrane“ Ernährungsweise ist seit Langem als eine Maßnahme zur Reduktion des Risikos von Herzinfarkt oder Schlaganfall bekannt. Jetzt aber hebt eine italienische Studie einen Bestandteil der Mittelmeerkost besonders hervor: Die scharfen Chilischoten. Wer diese Paprikasorten regelmäßig konsumierte, senkte sein Sterberisiko im Untersuchungszeitraum (rund acht Jahre) um immerhin 23 Prozent – im Vergleich zu Chili-Verweigerern. Und wer Chilis vier Mal in der Woche (oder öfter) zu sich nahm, reduzierte sein Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, um 40 Prozent. Die Studie mehrerer italienischer Forschungseinrichtungen wurde jetzt in der Fachzeitschrift Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht.