Essen, was man will, ohne dabei zuzunehmen – dieses Potenzial sehen Forscher der University of Wyoming, wenn man die Mahlzeiten mit Chili würzt. Sie konnten nachweisen, dass Capsaicin, der scharfmachende Inhaltsstoff der Chilis, verhindern kann, Gewicht zuzulegen, obwohl man sich fettreich ernährt.

Die Wissenschaftler untersuchten den Effekt bei Mäusen, die eine hochkalorische Diät mit Capsaicin erhielten. Trotz fettreicher Nahrung legten die Mäuse nicht an Gewicht zu. Auf die Nahrungsaufnahme hatte das Capsaicin keinen Einfluss, allerdings änderte sich der Stoffwechsel der Mäuse.

Die Stoffwechselaktivität und der Energieverbrauch nahmen zu. Wer schon einmal zu viel erwischt hat, kennt die schweißtreibende Wirkung des Capsaicins in Chili und anderen Paprikapflanzen. Der Inhaltsstoff sorgt nicht nur für geschmackliche Schärfe, sondern kann die Wärmeproduktion im Körper um bis zu 25 Prozent steigern.

Der Hitze- und Schärfereiz wird über Rezeptoren auf der Zunge ausgelöst. Der Körper gleicht den Anstieg der Temperatur durch Schwitzen aus, was reichlich Energie verbraucht und die Fettverbrennung anregt.

Im Körper speichern sogenannte weiße Fettzellen Energie, braune Fettzellen produzieren Wärme durch das Verbrennen von Fett. Die Wissenschaftler der University of Wyoming stellten fest, dass Capsaicin in der Diät der Mäuse dazu führte, dass sich weißes Fettgewebe zu braunem umwandelte und das Entstehen von Wärme begünstigte.

Außerdem erhöht Capsaicin die Bildung von Speichel und Magensaft, sorgt für eine bessere Durchblutung der Schleimhäute und fördert damit die Verdauung. Die Forscher gehen davon aus, dass Chili in der Nahrung so langfristig auch Krankheiten, die durch Übergewicht bedingt sind, etwa Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vorbeugen kann.

Neben einem erhöhten Kalorienverbrauch sorgt der Chili-Genuss für ein vermindertes Hungergefühl. Das trifft insbesondere dann zu, wenn man nicht regelmäßig scharf isst. Das Verlangen nach fettigen, salzigen und süßen Nahrungsmitteln lässt nach.

Aphrodisierend. Chili-Schoten sollen echte Scharfmacher sein und eine lustfördernde Wirkung haben. Der Hitze- und Schärfereiz regt die Durchblutung, auch jene der Geschlechtsorgane, an. Als Reaktion auf den Reiz werden zudem Glückshormone ausgeschüttet.

Die Glückshormone machen euphorisch und erhöhen die sexuelle Lust. Das Capsaicin wirkt auch auf das Belohnungssystem im Gehirn. Trotz Schärfe führt der Inhaltsstoff so dazu, dass man dennoch mehr davon essen möchte.

Schnapsspülung. In Mexiko sind Chilis ein beliebtes Hausmittel, um Krankheitserreger zu bekämpfen, etwa als Mundspülung. Dazu werden Chilischoten sechs Monate in Tequila eingelegt und mit dem Mix bei Zahn- und Halsschmerzen gespült. Tatsächlich konnte von Capsaicin eine antibakterielle Wirkung sowie eine Wirkung gegen Pilze nachgewiesen werden.

Cholesterinsenker. Eine Untersuchung der Chinese University of Hong Kong zeigt, dass Chili zur Herzgesundheit beitragen kann. Sie fütterten Hamster mit einer cholesterinreichen Diät, wobei die Hälfte der Tiere dazu Capsaicin und Capsaicin-ähnliche Substanzen erhielten.

Die Ergebnisse: Die Hamster mit Capsaicin in ihrer Nahrung hatten weniger „schlechtes“ LDL-Cholesterin im Blut. Dieses verändert die Fließfähigkeit des Blutes und die Gefäße. Das gute HDL-Cholesterin blieb jedoch unbeeinflusst.

Die Hamster hatten zudem weniger Ablagerungen in den Blutgefäßen. Diese Plaques können die Gefäße verschließen und Herzinfarkt und Schlaganfall begünstigen. Die Forscher folgerten, dass Capsaicin zur Herzgesundheit beiträgt. Wer fettreich isst, kann mit der Schärfe zumindest das LDL-Cholesterin günstig beeinflussen.

Bei Chili in Kapselform dürften die Wirkungen geringer sein als beim direkten Verzehr. Das wird vor allem damit in Zusammenhang gebracht, dass der scharfe Reiz über das Schmecken auf der Zunge ausgelöst wird.

Schmerzlindernd. Ein Pflaster mit dem hoch dosierten Wirkstoff Capsaicin kann Schmerzen für rund zwölf Wochen lindern, allerdings spricht nicht jeder auf diese Behandlungsmethode an. Auf der Haut angewendet, regt das Chili-Pflaster die Durchblutung an.

Zunächst kommt es meist zu einer lokalen Rötung wie bei einer leichten Verbrennung. Anfänglich wird das Pflaster daher oft als unangenehm empfunden. Dies lässt jedoch nach wenigen Stunden nach, die schmerzlindernden Effekte treten ein.

Allerdings gilt dies nur für in entsprechender Dosierung fertige Pflaster aus der Apotheke – selbst konstruierte Verbände mit frischen Chilischoten oder das Auftragen der Würze auf die Haut sind nicht empfehlenswert.