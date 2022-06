Trendsport Klettern: Welche unerwarteten Gesundheitseffekte er bringt

Es war eine historische Medaille: Der Innsbrucker Jakob Schubert holte im Vorjahr in Tokio bei den Olympischen Sommerspielen die Bronzemedaille im Klettern. Historisch war sie deshalb, weil Klettern erstmals als Olympische Disziplin zugelassen war. Und auch wenn kurz danach die Niederösterreicherin Jessica Pilz ganz knapp an an einer Medaille vorbeiging: Sportklettern - in all seinen Formen Indoor und Outdoor, Seilklettern ebenso wie Bouldern - liegt im Trend, nicht nur im Profisport, gerade auch im Freizeitbereich.

Was dabei vielfach unterschätzt wird: Diese Sportart liefert eine Vielzahl an positiven Gesundheitseffekten für Körper und Psyche, die vielen auf den ersten Blick gar nicht so bewusst sind.