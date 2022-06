Schön schwitzen: Die größten Sportmode-Trends 2022

Würden Videorecorder noch vermehrt in Österreichs Haushalten stehen, hätte sich Jane Fonda in den vergangenen zwei Jahren wohl über den einen oder anderen Kauf ihres populärsten Fitness-Videos freuen können: 1982 trat die Schauspielerin mit ihrem „Jane Fondas Work-out“ einen Trend zu Training in den eigenen vier Wänden los – über 17 Millionen Mal wurde ihre Anleitung seitdem weltweit verkauft.

In den Neunzigerjahren begann das Schwitzen daheim wieder an Popularität zu verlieren: Man turnte lieber in einer Gruppe im Fitnessstudio oder zeigte sich in der Kraftkammer. Corona machte Schluss mit dem gemeinschaftlichen Aus-der- Puste-Kommen. „Durch die Pandemie stieg bei uns die Nachfrage nach Gewichtsmanschetten, Hanteln und Work-out-Bändern deutlich an“, sagt Andreas Müller, Sport-Einkäufer beim Wiener Department Store Steffl.