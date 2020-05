Muckis ohne Bude: Wie das Training mit eigenem Körpergewicht klappt

Was macht ein effektives Training aus? Für die meisten Sportfans gehören normalerweise Geräte und Hanteln zum wöchentlichen Pflichtprogramm, dazu wird auf dem Laufband oder Crosstrainer an der Kondition gefeilt. Knapp mehr als eine Million Österreicher sind aktuell Mitglied in einem der rund tausend heimischen Fitnesscenter – die seit Beginn der Coronakrise jedoch geschlossen sind.

Und weil die in der Kraftkammer hart erarbeitete Muskulatur nicht mit ein wenig Jogging erhalten bleibt, wird nun von vielen eine altbekannte Methode wieder- entdeckt: Eigengewichtstraining. Hierbei wird auf den Einsatz von Geräten verzichtet, somit kann es problemlos im Wohnzimmer absolviert werden.