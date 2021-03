Sporttrends 2021: Fitness-Lust trotz Pandemie-Frust

Paralleles Bestehen

Damit die Motivation nicht ganz flöten geht, hat der KURIER ein paar Inspirationen gesammelt, die etwas Abwechslung in den Fitnessalltag bringen. Immerhin sollen viele der Online-Angebote fortgesetzt werden, auch wenn die Studios wieder aufsperren dürfen: „Wir erwarten nicht, dass alle gleich wieder in die Kurse strömen. Nicht jeder wird sich gleich wieder in einen Gruppenkurs trauen“, vermutet Hörl. Inzwischen gilt es, sich mithilfe von neuen virtuellen Trainern oder Hightech-Geräten bei Fitnesslaune zu halten.

Dass neue technische Spielereien wie das gehypte Home-Bike Peloton oder der Fitnessspiegel Vaha (siehe rechts) den Fitnesscentern ihre Kunden dauerhaft wegschnappen werden, glaubt die Unternehmerin Valerie Bures nicht – sie hat letzteres Gerät kürzlich auf dem österreichischen Markt lanciert, aber sieht die ebenfalls von ihr gegründete Fitnesscenter-Kette Mrs. Sporty dadurch nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil: „Nur weil es Restaurants gibt, hören die Menschen dadurch nicht auf daheim zu essen.“

Die Sporttrends 2021 im Überblick

Hula-Hoop-Reifen: Die Schließung der Fitnesscenter hat bei vielen zur Rückbesinnung auf ein Hobby aus der Kindheit geführt: Der Hula-Hoop-Reifen erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Die Gründe liegen auf der Hand: Der Reifen kann leicht verstaut und das Training selbst im kleinsten Wohnzimmer durchgeführt werden.

Für Lisa Hübner, Gründerin des Vereins Hula Hoop Austria, ist es das perfekte Work-out: „Nicht nur Taille und Bauch werden trainiert, sondern im Grunde der ganze Körper.“ Das Schwingen des Reifens wirke sich auch positiv auf die Rückenmuskulatur und sogar den Nacken aus. Fortgeschrittene können sich bei regelmäßigem Training auch über straffere Arme und Beine freuen. Denn: „Der Hula-Hoop-Reifen kann nicht nur an der Taille geschwungen werden.“

Anfängern empfiehlt die Performance-Artistin beim Reifenkauf genau auf die Maße zu schauen: „90 bis 100 Zentimeter Durchmesser und 2 Zentimeter Dicke erleichtern den Einstieg. So kann der Reifen besser greifen und es klappt schneller.“ Hübner bietet unter lisalooping.com/online-course einen Online-Kurs an, bei dem in zwölf jederzeit abrufbaren Einheiten jeder und jede unter Anleitung ins „Hullern“ eintauchen kann (ca. 30 Euro). Jene, die ihre verbrannten Kalorien gerne mittels Smart Watch zählen, dürften spätestens bei dieser Nachricht überzeugt sein: „In einer Stunde Training mit dem Hula-Hoop-Reifen werden ca. 400 bis 600 Kalorien verbrannt – ein tolles Konditionstraining.“