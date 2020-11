Gestresst? Diese vier simplen Yoga-Übungen entspannen garantiert

Puppy Pose

Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus der Position des Kindes und des Herabschauenden Hundes. Um in diese Position zu kommen, beginnt man am besten in einem Vierfüßler und gleitet langsam mit den Armen Richtung Boden. Anfänger können die Stirn, fortgeschrittene Yogis das Kinn auf der Matte ablegen. Bei der Puppy Pose liegt der Fokus auf Rücken, Schultern und Armen. Uttana Shishosana, wie diese Übung genannt wird, ist bekannt für ihre Vorteile für den Geist, denn sie aktiviert das Herzchakra. Dieses Chakra verleiht mehr Selbstbewusstsein und man fühlt sich gleich etwas fröhlicher und optimistischer. Es wirkt auch mental: Die Puppy Pose hilft dabei, sich selbst und andere so zu akzeptieren, wie sie sind.