Training: Was dem Rücken gut tut und was ihm schadet

Monotones Sitzen und Stehen sind das Schlimmste für den Rücken. „Der Körper braucht Abwechslung“, sagt Irene Roniger vom Wirbelsäulenzentrum Speising. Doch welche Strategien eignen sich und worauf sollte man dabei achten?

Physiotherapie

Schritt Nr.1 für alle, die an Rückenschmerzen leiden oder gar ein Problem mit den Bandscheiben oder degenerativen Erscheinungen haben. Gemeinsam arbeitet man mit dem Physiotherapeuten an der Grundstabilisierung der Muskulatur. „Das ist nötig, um bestimmte Sportarten in Folge überhaupt erst richtig ausüben zu können“, sagt der Orthopäde Philipp Becker.