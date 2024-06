Von Klostermedizin bis Pflanzenheilkunde: Mehr Bewusstsein für Traditionelle Europäische Medizin

Symposium: Vielfältig von Klostermedizin bis Kneippen

Erst in den vergangenen Jahren gibt es ein Umdenken - etwa Klostermedizin einer Hildegard von Bingen wurde beliebt und auch die als etwas verstaubt geletenden Wasseranwendungen des Pfarrers Kneipp erleben eine Renaissance. Oder die Heilwirkung von Pflanzen, die Phytomedizin, wurde wieder neu entdeckt.

Diese Woche beschäftigen sich etwa Experten bei einem Symposium am Semmering mit den verschiedensten Ansätzen. Und in der Vorwoche traf sich in Wien das TEM-Forum, eine europaweite Vereinigung, die TEM ihren Platz in der Gesundheitsversorgung einräumen will. Besonders im Bereich der Prävention können Anwendungen aus der TEM eine sinnvolle Ergänzung zur modernen westlichen Medizin sein, betont Steinmetz, auch Präsident des TEM-Forums.