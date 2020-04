Tipp des Tages: Online-Meditationskurse für Einsteiger

Zwischen Homeoffice, eLearning und Videotelefonie fällt das Abschalten dieser Tage besonders schwer. Dazu kommen in vielen Fällen aufgrund der noch nie da gewesenen Situation innere Unruhe und psychischer Stress – kein Wunder also, dass das Interesse an Meditationsangeboten derzeit besonders groß ist. Die Entspannungstechnik fördert die Konzentration auf Wesentliches, beruhigt und stärkt das Immunsystem. Für Neulinge empfiehlt es sich, mit einer geführten Meditation zu beginnen: Auf YouTube sind dafür etwa die Videos von Mady Morrison oder der deutschen Bloggerin Laura Malina Seiler geeignet.

Auch die Wiener Achtsamkeitstrainerin Brigitte Wegscheider bietet neuerdings mehrmals pro Woche geführte Gruppenmeditationen in der Länge von etwa 30 Minuten via Zoom an. Das Angebot ist kostenlos. Alle Informationen finden Sie unter: www.achtwochen.at/achtsamkeitskurse/ueben-in-der-gruppe/