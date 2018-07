Nach der Rettung: Was die Burschen jetzt brauchen

Welche Folgen wird das Erlebte in der nächsten Zeit für sie haben?

Sie müssen lernen, mit der Erinnerung umzugehen. Sie kann zum Beispiel durch Dunkelheit oder enge Räume ausgelöst werden und zu körperlichen Stressreaktionen führen. Es dauert in der Regel ein paar Wochen, bis man lernt, wodurch Erinnerungen ausgelöst werden und wie man damit umgehen kann. Manchmal braucht man dazu Fachhilfe, in vielen Fällen reicht das soziale Umfeld aus. Durch die Dunkelheit in der Höhle ist außerdem ihr Biorhythmus durcheinander. Es kann daher sein, dass sie Schlafprobleme haben und sich schlecht konzentrieren können, etwa in der Schule.

Sollen die Buben jetzt schon genau informiert werden, etwa über den verstorbenen Retter?

Für Kinder wie Erwachsene sind in so einer Situation ehrliche Informationen wichtig. Wenn sie Medienberichte schauen wollen, sollen sie das tun können, aber nicht überflutet werden. Ich vermute, dass den Jugendlichen in der Höhle nicht von dem verstorbenen Retter erzählt wurde. Man muss nicht alles sagen, aber was man sagt, muss wahr sein. Jetzt, wo sie draußen sind, müssen sie aber alle Informationen bekommen. Erfahren sie es über ein anderes Eck, verlieren sie Vertrauen. Sie werden wissen wollen, was genau passiert ist, was schiefgegangen ist und es ist wichtig, dass sie auch im Nachhinein alle ihre Fragen beantwortet bekommen. Wir lassen uns immer von den Fragen der Kinder und Jugendlichen leiten. So kann man sich am ehesten an den Entwicklungsstand anpassen. Die beteiligten Buben sind zwischen elf und 16 Jahre alt – das ist ein massiver Unterschied.