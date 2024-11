Taschengeld: "Es gibt große Unterschiede, wie gut Kinder mit Geld umgehen können"

Bettina Fuhrmann: Schon im Kindergartenalter beobachten Kinder ihre Eltern beim Zahlen. Sie können die Bezahlvorgänge noch nicht verstehen, aber Eltern können erklären, dass man in Geschäften für Geld etwas bekommt, dass Geld als Tauschmittel akzeptiert ist. Sie sollten vermitteln, dass Geld auch auf die Seite gelegt werden kann. Bereits Kindergartenkinder können das verstehen.

Bettina Fuhrmann leitet das Institut für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien.

Wie hoch sollte das Taschengeld sein?

Es gibt keine allgemeine Regel. Im Taschengeldleitfaden der Nationalbank werden etwa für Kinder von sechs bis acht Jahren zwei bis fünf Euro pro Monat empfohlen. Das sind Orientierungsgrößen. Die wichtigste Richtlinie ist, bei dem Betrag zu bleiben, der vereinbart wurde und nicht etwas nachzulegen. Damit zerstört man den Lerneffekt, mit einem bestimmten Betrag in einer bestimmten Zeit auskommen zu müssen. Man weiß aus Studien, dass Kinder, die Taschengeld bekommen, sorgfältiger mit Geld umgehen.

Sollten Kinder für Hilfe im Haushalt Geld bekommen?

Kleinere Hilfe im Haushalt sollte nicht bezahlt sein. Wenn man in einer Familiengemeinschaft lebt, kann jeder Aufgaben übernehmen. Steht eine größere Aufgabe an, bei der ein Kind viel Zeit investiert, die vielleicht mühsam und anstrengend ist, ist schon möglich, diesen Aufwand mit Geld zu belohnen. Auch Geldgeschenke sind für Kinder okay, bevor man etwas kauft, das gar nicht gewollt ist.

Es gibt bereits Konten für Achtjährige. Was halten Sie davon?

Den Umgang mit Geld lernt man am besten über Bargeld. Man kann es angreifen und sieht, dass es weniger wird, wenn man es ausgibt. Diesen Effekt hat man bei Geld am Konto nicht. Das müssen Kinder natürlich auch einmal lernen, aber zunächst ist Bargeld eindrücklicher. Selbst in Schweden, wo kein Bargeld mehr verwendet wird, lernen Kinder den Umgang noch mit dem für sie „alten Geld“. Allerdings sehen Kinder, dass Erwachsene mit Karte zahlen. Das zu erklären, ist sinnvoll. Sobald ein Kind bereit ist, kann Taschengeld auf ein Konto überwiesen werden.