Hat mein Kind genug Freunde? Wann Eltern aktiv werden sollten

Hohe gesellschaftliche Erwartungen an Eltern

Eltern seien heute sehr unter Druck, gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen: Die Kinder sollen musikalisch und sportlich sein, gute Noten und viele Freunde haben. Zwar sind Freundschaften wichtig für die soziale und kognitive Entwicklung, sie stärken etwa Selbstwertgefühl, Empathie, Kooperation und Rücksicht. Die Zahl der Freunde ist aber nicht zentral, meint Hartel.

"Zwei bis drei enge Freunde sind wichtiger als möglichst viele. Kinder sind von der Persönlichkeit her auch unterschiedlich – manche gehen offener auf andere zu, andere sind schüchterner und brauchen vielleicht ein wenig Unterstützung." Merken Eltern, dass sich das Kind schwertut, Freundschaften zu knüpfen, könne man zum Beispiel einen Kurs suchen, wo es unter anderen Kindern mit ähnlichen Interessen ist. Auch das Treffen von Schulkollegen am Nachmittag außerhalb der Schule kann helfen, Freundschaften zu fördern. "In einem anderen Kontext als der Schulklasse, am Spielplatz oder zuhause, können Kinder ohne zeitliche Vorgaben spielen. Freundschaft entsteht durch Nähe und Kontakt", sagt Hartel.

Vor allem in Städten seien die Eltern gefragt, wenn es darum geht, Playdates zu organisieren, da Kinder sich weniger selbst verabreden oder einfach so in den Park oder auf die Straße gehen können, um mit anderen zu spielen.

Kontaktfreudigkeit und wie man Freundschaften aufbaut, lernen Kinder am besten durch Beobachtung und zwar vom Babyalter an. Schon die Kleinsten merken, wie die Eltern auf fremde Personen zugehen und ob sie selbst Freundschaften pflegen. Förderlich ist, wenn man im Beisein des Kindes offen auf andere zugeht.