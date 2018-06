Studie zu Scheidentrockenheit: Das tabuisierte Intimproblem

Über Scheidentrockenheit wird nicht gerne gesprochen – auch nicht mit dem zuständigen Facharzt, wie eine neue Studie zeigt.

Trockenheit im Vaginalbereich macht sich durch Brennen, Jucken und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und Wasserlassen bemerkbar. Ursachen für das Intimproblem gibt es viele (medikamentöse Behandlung, Chemotherapie, Geburt, Stillzeit, etc.), besonders häufig ist der sinkende Östrogenspiegel während der Menopause dafür verantwortlich.

Forscher der North American Menopause Society (NAMS) haben sich im Zuge einer Erhebung angesehen, wie verbreitet das Problem unter Frauen in den Wechseljahren ist – und wie Betroffene damit umgehen.

Tabuthema

Analysiert wurden Daten der großangelegen Langzeiterhebung "Study of Women Across the Nation", die über 2.400 Frauen über einen Zeitraum von 17 Jahren untersucht hat. Es zeigte sich, dass 19 Prozent aller Frauen zwischen 42 und 53 Jahren an Scheidentrockenheit leiden. Zu einem späteren Analysezeitpunkt – die Frauen waren hier zwischen 57 und 69 Jahren alt – stieg der Anteil auf 34 Prozent.