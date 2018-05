Warum Sexualität und Krebs kein Tabuthema sein soll

Erst einmal ist es der Diagnoseschock, der das Selbstbild vieler Patientinnen und Patienten ins Wanken bringt. Wer zuvor als vital, selbstbewusst und vielleicht sogar dominant galt, kann verstärkt auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Das wirkt sich auch auf die Rollenverteilung in der Partnerschaft aus. „Durch die Diagnose Krebs gerät das psychosoziale Gleichgewicht eines Menschen durcheinander. Zu einer veränderten Situation in Beruf und Privatleben kommen Beeinträchtigungen auf körperlicher Ebene. All das, was die sexuelle Gesundheit aufrechterhält, wird erschüttert“, weiß Elia Bragagna, die für die sexualmedizinische Basisausbildung von Ärztinnen und Ärzten unter anderem im onkologischen Bereich zuständig ist.

Thematisieren

In der ersten Zeit der Behandlung treten sexuelle Bedürfnisse meist in den Hintergrund. Wichtig werden Fragen der Existenz und der Auseinandersetzung mit der Erkrankung.

Auch wenn alle Kräfte für die Bekämpfung des Krebses beansprucht werden, sollten Medizinerinnen und Mediziner mögliche Auswirkungen auf das Sexualleben thematisieren, rät Bragagna. Oft werde man überhaupt erst durch eine sexuelle Dysfunktion auf die Krebserkrankung aufmerksam: „Ein Prostatakarzinom kann Erektionsstörungen beim Mann verursachen, ein in der Wirbelsäule sitzender Tumor für die Sexualfunktion wichtige Nerven beeinträchtigen und ein Hirntumor hemmend auf die Libido einwirken.“

Der Körper verändert sich

Durch die Erkrankung, aber auch die Therapie kann sich der Körper vorübergehend oder dauerhaft verändern. Bleibt dies unausgesprochen, so kann es zu schwerwiegenden psychischen Belastungen kommen, die mitunter auch den Heilungsverlauf beeinflussen. „Der Fokus der Onkologie liegt nach wie vor stark auf dem Überleben der Patientinnen und Patienten. Für viele Krebspatientinnen und Krebspatienten ist die sexuelle Gesundheit allerdings eine wichtige Ressource, um sich lebendig zu fühlen“, sagt Daniela Dörfler, die als Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe die Unit für Sexualmedizin am Comprehensive Cancer Center in Wien koordiniert.

Bei der chirurgischen Entfernung von Tumoren im Bereich der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane sind oft Empfindungsstörungen von sensiblen Nervenbahnen die Folge. „Nahe der Prostatadrüse liegen Nerven, über die die Erektion gesteuert wird. Man versucht, hier möglichst schonend vorzugehen. Nach der Entfernung eines Prostatakarzinoms ist es manchen Patienten aber über Wochen nicht möglich, eine Erektion zu erlangen“, so Dörfler.

Bei Eingriffen im Bereich des Gebärmutterhalses, der Eierstöcke oder der Scheide kann es zu Schmerzen und Blutungen sowie zu Verwachsungen kommen, die den Sexualverkehr ebenfalls stark einschränken. „Nicht zuletzt hat auch das Entfernen von Brustgewebe, der Haarverlust infolge einer Chemotherapie oder die Narbenbildung nach einer Darmkrebsoperation Auswirkungen auf das Körpergefühl eines Menschen“, sagt die Wiener Sexualmedizinerin Bragagna.