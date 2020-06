Sexualität: Mehr als nur ein Gespräch

In der Regel sprechen Jugendliche mit ihren Freunden über brisante Themen wie Liebe und Sex. Die Freunde haben allerdings nicht die Erfahrung, die Eltern vermitteln können. Wenn Kinder ihren Eltern spontane Fragen stellen, sollten diese wahrheitsgemäß und in aller Kürze beantwortet werden. In dieser Phase sehen sich auch Eltern mit vielen Veränderungen konfrontiert, wie Prochazka erklärt: "Oft leiden Eltern darunter, dass sie nicht Ansprechpartner Nummer eins sind." An Bedeutung verlieren sie für ihr Kind deshalb aber noch lange nicht. Einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist halt schwierig. Eltern denen ein anstehendes Aufklärungsgespräch peinlich ist, sollten ihre eigene Unsicherheit nicht mit purer Coolness überspielen. Natürlichkeit und Ehrlichkeit zählen hier viel mehr, denn die beste Gesprächsbasis findet sich, wenn man dem Kind auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger begegnet. So schafft man es am ehesten die eigenen peinlichen Gefühle und die seines Kindes zu reduzieren. Prochazka will Eltern Mut machen: "Wenn das Kind den Eindruck gewinnt, von seinen Eltern ernst genommen zu werden, wendet es sich bestimmt immer wieder an Vater und Mutter, wodurch auch der Peinlichkeits­faktor sinkt.