Studie: Wählerisches Essen bei Kindern liegt zum Großteil in der Genetik

Bei der Untersuchung der Ursachen für wählerisches Essen stellte sich die DNA als der wichtigste Faktor heraus. Die Forscher untersuchten die Essgewohnheiten von Kleinkindern bis hin zu Teenagern und stellten fest, dass sich diese im Alter von 16 Monaten bis 13 Jahren im Durchschnitt kaum veränderten. Im Alter von sieben Jahren gab es einen kleinen Höhepunkt im wählerischen Verhalten und danach einen leichten Rückgang.

Die im Fachjournal Journal of Child Psychology and Psychiatry veröffentlichten Ergebnisse legen nahe, dass es eher der Natur als der Erziehung zuzuschreiben ist, wenn Kinder nur eine begrenzte Auswahl an Lebensmitteln essen und bei der Aussicht, etwas Neues zu probieren, das Gesicht verziehen oder sich gleich weigern.

Die Autoren weisen aber auch auf Zeitfenster hin, in denen Maßnahmen zur Förderung einer abwechslungsreicheren Ernährung effektiver sein könnten. Gemeinsame Erfahrungen, wie das Essen in der Familie, waren bei Kleinkindern am einflussreichsten, sodass ein abwechslungsreicheres Angebot in diesem Alter am effektivsten sein könnte, so die Forscher.