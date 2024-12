Studie: Textnachrichten verschicken macht glücklich

Laut neuen Ergebnissen der University of Reading tragen aufmunternde oder mitfühlende Textnachrichten an einen Freund in der Not mehr dazu bei, dass sich der Absender glücklich fühlt, als eine Belohnung für einen selbst. An der Studie haben fast 1.000 Personen aus China, Großbritannien, den USA und Kanada teilgenommen, die Daten stammen wohlgemerkt aus der Zeit während der Pandemie, in der viele Menschen aufgrund der Lockdowns mit Einsamkeit, Angst und Depressionen zu kämpfen hatten.

Es kann so einfach sein Laut der Studie haben kleine soziale Gesten einen stärkeren positiven Einfluss auf das Wohlbefinden als vermeintliche Glücksbringer, wie Geld für sich selbst auszugeben oder eine Beförderung. "Doch die meisten Menschen erkennen diese einfachen Maßnahmen nicht als Mittel zur Steigerung des eigenen Glücks", so Studienleiterin Julia Vogt. Die Mehrheit priorisiere einsame oder übermäßig ehrgeizige Aktivitäten als Schlüssel zum eigenen Wohlbefinden. "Die meisten Menschen denken, dass Glück große Veränderungen oder Anschaffungen erfordert, aber unsere Forschung zeigt, dass es oft viel einfacher ist. Etwas so Einfaches wie das Senden einer Textnachricht an einen Freund kann sich bemerkenswert positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Wir haben dieses Muster in verschiedenen Kulturen gefunden, was darauf hindeutet, dass menschliche Verbundenheit, selbst in ihrer einfachsten Form, ein universeller Weg zum Glück ist."

Chinesen sind kreativer Laut der Untersuchung sind chinesische Teilnehmer flexibler in ihren Ansätzen zum Glücklichsein und nutzen eine größere Vielfalt an erreichbaren Aktivitäten, die sie glücklich machen. Doch chinesische und westliche Teilnehmer profitieren gleichermaßen von sozialem Engagement, was frühere Annahmen über große kulturelle Unterschiede in den Ansätzen zum Glücklichsein infrage stellt. Die Studie liefert auch Erkenntnisse darüber, wie Menschen mit dem Glück während der Covid-19-Lockdowns umgegangen sind. Jene, die ihre sozialen Kontakte mit persönlichen Treffen, Telefonaten oder dem Schreiben von Textnachrichten anpassten, hatten ein besseres psychisches Wohlbefinden als diejenigen, die darauf verzichteten. Vogt baute jetzt auf einer eigenen Studie aus dem Jahr 2020 auf, nach der eine zu ehrgeizige Jagd nach dem Glück die Fähigkeit verringert, das Leben zu genießen und sogar zu Depressionen führen kann.

Bei all den positiven Ergebnissen rund um das Versenden von Textnachrichten ist natürlich auch anzumerken, dass zu viel Handynutzung der Gesundheit ebenso schaden kann. Die Sucht, ständig am Smartphone sein zu müssen – oft aus Angst, etwas Wichtiges zu verpassen –, ist zu einem ernsthaften gesellschaftlichen Problem geworden. Auch körperliche Symptome wie ein steifer Nacken sind oftmals auf eine überbordende Handynutzung zurückzuführen.