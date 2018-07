Studie: Eine schlechte Ehe ist so ungesund wie Rauchen

Umgang ist wichtig

Zieht man die neuesten Untersuchungsergebnisse in Betracht, scheint es jedoch, als sei das Eheleben nicht automatisch ein Gesundheitsbooster: "Wenn man ein hohes Maß an Konflikten in einer Beziehung erlebt, kann das der Gesundheit enorm schaden, so wie gesundheitsschädigende Verhaltensweisen wie das Rauchen oder Trinken."

Shrough zufolge würde einen das Eheversprechen allein nicht vor gesundheitlichen Probleme schützen – "es geht darum, wie die Eheleute während der Ehe miteinander umgehen".

Sozialpsychologin Veronica Lamarche von der britischen University of Essex, die nicht an der Studie beteiligt war, bewertet die Ergebnisse im Interview mit dem Guardian wie folgt: "Ein einziger Streit in einer Beziehung fügt der Gesundheit keine irreparablen Schäden zu. Aber häufiges Streiten über viele Jahre hinweg belastet."

Es sei wichtig Eheleuten zu vermitteln, wie wichtig das Bearbeiten und Auflösen von Konflikten sei – auch im Sinne der eigenen Gesundheit.