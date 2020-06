So gesund ist ein Leben zu zweit

Durch den ständigen Austausch mit dem Partner bleiben Vergebene auch geistig fit. In einer französischen Untersuchung mit 4000 Teilnehmern zeigte sich am Ende der fünfjährigen Beobachtung, dass Unverheiratete eineinhalb Mal so oft an Alzheimer erkrankten wie Ehepaare. Hollerer: "In stabilen Beziehungen gibt es einen Ansprechpartner, um Veränderungen – die in der Gesellschaft, im Berufsleben, durch neue Technologien gefordert sind – zu besprechen und sich darauf einzustimmen."

Eine wichtige Rolle spielen Berührungen – und sind sie noch so klein. Ähnlich wie die tröstende Streicheleinheit der Mutter oder des Vaters, wenn sich das Kind verletzt hat, wirkt Händchenhalten bei Erwachsenen: Es stabilisiert die Beziehung, zudem schrumpfen Bedrohungsgefühle, Anspannung und sogar die Schmerzwahrnehmung auf ein Minimum. Schon zehn Minuten Händchenhalten senken laut einer Studie der University of North Carolina aus dem Jahr 2005 Blutdruck und Puls. Ein leidenschaftlicher Kuss hat ähnliche Effekte – er stärkt Herz und Immunsystem und bewegt zudem bis zu 34 Gesichtsmuskeln. "Liebe, die Wahrnehmung der Bedürfnisse des anderen und der Austausch von Zärtlichkeiten wirken in unserem Hormonhaushalt: Die Ausschüttung von Oxytocin, dem Bindungshormon, wirkt beruhigend und entspannend", bestätigt Luise Hollerer.

Damit Beziehung und Körper so lange wie möglich gesund bleiben, rät die Expertin zu zärtlichen Gesten im Alltag, Mut zur Veränderung und bewusster gemeinsamer Zeit. Und: "Sagen Sie dem Partner, was Sie an ihm schätzen!" Am besten gleich.