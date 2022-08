Sterbefälle durch Hitzeperiode eindeutig angestiegen

Die Sterbefälle in Österreich sind durch die Hitzewelle im Juli deutlich angestiegen, wie die Statistik Austria am Donnerstag vermeldete. Nach der Omikron-Welle im April war die Zahl tendenziell gesunken, in der 29. Kalenderwoche - das war die dritte Juli-Woche - nahmen die Todesfälle wieder zu.

Da verstarben in Österreich 1.827 Menschen, um 275 mehr als in der Woche zuvor.