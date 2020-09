Starke Belastung: Ragweed-Pollen können weit fliegen

Ein zweiter Grund kann schlechte Luftqualität gewesen sein. Dagegen spreche, dass der Verkehr während der Corona-Hochphase reduziert war.

Mund-Nasen-Schutz, große Sonnenbrille und Hut könnten auch beim hochpotenten Ragweed helfen, glaubt Berger. „Eine Pflanze produziert bereits mehr als eine Milliarde Pollen. Ein Österreicher reagiert durchschnittlich auf vier Pollen pro Kubikmeter Luft.“

Agressiver geworden?

Könnte das Kraut auch stärker werden? Berger erwähnt hier eine Studie der MedUni, die einen direkten Einfluss von Umweltschadstoffen auf die Beschwerden belegte: Je höher der Ozonwert war, desto mehr Beschwerden traten bei Ragweed-Allergiker auf.

Das habe zwei Gründe. „Einerseits macht Ozon die Schleimhäute sensibler – dadurch reagieren viele stärker. Das Gas verändert aber auch die Oberfläche des Pollenkorns. In Kombination mit Feinstaub und Diesel scheinen sich dadurch die Beschwerden beim Menschen zu intensivieren.“

Dazu kommt, dass Ragweed-Pollen über weite Strecken transportiert werden, etwa durch Wind. „Das macht sich dann auch in Ballungsräumen bemerkbar. Die Belastung kann in der Nacht sprunghaft ansteigen, sogar ohne Ragweed in der Umgebung“, erklärt Berger. „Man kann nicht generell sagen, dass die Belastung sich je nach Tageszeit verbessert oder verschlechtert.“ Infos über die Belastung zu einer bestimmten Tageszeit liefere aber das Stundendiagramm des Pollenwarndiensts.