Insektenstich bis Pollenflug: Allergiker-Tipps für einen sorgenfreien Sommer

Die gefährlichste allergische Stufe ist der anaphylaktische Schock . Die Symptome können bis hin zu Atemnot und Bewusstlosigkeit reichen. Zwischen drei und vier Prozent der Bevölkerung zeigen eine solche schwere, lebensbedrohliche Reaktion nach einem Bienen- oder Wespenstich. Pro Jahr sterben in Österreich im Schnitt zwei Menschen an dessen Folgen.

Bei noch heftigeren allergischen Stichreaktionen kommt es zu generalisierten Hautausschlägen , Quaddeln und Nesselausschlägen am ganzen Körper. Brenzlig wird es, wenn der Blutdruck abfällt: Man fühlt sich benommen und schwindelig. "Das kann bis zum Kreislaufkollaps führen", schildert Jensen-Jarolim.

Stiche im Mund oder Rachenraum können auch für Nicht-Allergiker lebensbedrohlich werden, weil es an den Schleimhäuten zu stärkeren Schwellungen kommt. "Das kann den Luftfluss beeinträchtigen, weswegen ich schon empfehle, in solchen Fällen den Notarzt zu rufen."

Ein anaphylaktischer Schock ist immer ein Notfall, der eine sofortige medizinische Behandlung erfordert. Jensen-Jarolim: "Personen mit diagnostizierter schwerer Allergie gegen Bienen- oder Wespenstiche sollten für solche Fälle ihre Notfallmedikamente – ein Antihistaminikum, Cortisonpräparate und vor allem einen lebensrettenden Adrenalin-Autoinjektor – mitführen." Wichtig sei, dass die Betroffenen und ihr Umfeld im Umgang mit dem Adrenalin-Autoinjektor gut geschult werden. "Damit man mit der – an sich simplen – Verabreichung vertraut ist."

Gelsenstiche plagen die Bevölkerung in immer größerem Ausmaß. Aufgrund des Klimawandels hat sich etwa die asiatische Tigermücke bei uns angesiedelt. "Diese Mücke sticht nicht nur wie heimische Arten in der Dämmerung, sondern den ganzen Tag über und kann neben unangenehmen Hautirritationen auch Tropenkrankheiten auslösen." Auch allergische Reaktionen sind möglich.

Bei herkömmlichen Stichreaktionen, insbesondere nach Mückenstichen, können Hitzestifte , auch thermische Stichheiler genannt, Schwellungen und Juckreiz lindern. "Neben batteriebetriebenen Produkten gibt es inzwischen auch solche, die man an das Handy anstecken kann. Die Stifte erhitzen sich auf über 60 Grad. Drückt man sie auf die Einstichstelle, führt das zur Eiweißvernichtung des Giftes – der Stich bleibt kleiner." Danach rät die Allergologin, eine kühle Kompresse aufzulegen.

Langfristig kann man einer Bienen- und Wespenallergie mittels sogenannter Hyposensibilisierung beikommen. Bei dieser Allergen-Immuntherapie, die nur an spezialisierten Zentren durchgeführt wird, wird der Körper an den auslösenden Giftstoff gewöhnt: Durch Verabreichung von steigenden Mengen des Allergens entwickelt er eine Toleranz, allergische Reaktionen nehmen ab.

Körper behutsam an Giftstoffe gewöhnen

Pollenallergiestress im Sommer

Neben der Hitze haben im Sommer auch so manche Pflanzenallergene Hochsaison. "An sonnigen Tagen mit starkem Wind kommt es durch das verstärkte Aufwirbeln der Pollenkörner zu hohen Belastungen", weiß Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes. Länger andauernde Niederschläge verringern die Belastung kurzfristig. Während der im Sommer häufigen Wärmegewitter am Nachmittag bzw. Abend kann ein anderes Phänomen beobachtet werden: das Gewitter-Asthma.

Blitzaktivität und andere während Gewittern herrschende Bedingungen sorgen dabei für vermehrtes Aufplatzen und Zerbröseln von Pollenkörnern. Dadurch werden mehr Allergene in die Luft entlassen. Die entstehenden Fragmente können tiefer in die Atemwege eindringen und so für einen plötzlichen Anstieg der allergischen Belastung sorgen.

Ein allergieauslösender Klassiker im Sommer sind die Pilzsporen: "Pilze lieben Hitze in Kombination mit Niederschlägen", beschreibt Katharina Bastl vom Pollenservice Wien der MedUni Wien. Rund zehn bis fünfzehn Prozent der Menschen, die von Allergien betroffen sind, reagieren auf Pilzsporen. Deutlich mehr – bis zu 50 Prozent – sind auf Gräserpollen allergisch. "Die gute Nachricht ist, dass wir den hohen Pollenflug der Gräser gerade verlassen", beschreibt Bastl. Wer schon bei geringer Pollenbelastung in der Luft mit Symptomen reagiert, leidet aber auch jetzt noch.