Kirchen: Fast 300 Kirchen gibt es im Wiener Stadtgebiet insgesamt. Es hat also sicher jeder eine in Gehweite. Ein paar Highlights beim Abkühlen: Kopie des „Letzten Abendmahls“ in der Minoritenkirche, Brutalismus in der Wotrubakirche und die Ruprechtskirche, die älteste Kirche Wiens.

Bibliotheken: 37 Zweigstellen stehen in Wien zur Verfügung. Hier warten 1,4 Millionen Bücher, dazu noch 90.000 eBooks und eAudios, Filme, Musik, Zeitungen und Zeitschriften.

Museum: Wien ist Heimat zahlreicher großer und kleiner, internationaler und grätzeliger Museen – und viele davon können bei freiem Eintritt besucht werden.

Öffis: Schon drei von vier Fahrten in den Wiener Öffis sind klimatisiert – Tendenz steigend. Die Wiener Linien kaufen schon seit Jahren nur noch klimatisierte Fahrzeuge.

Untergrund: Die einen finden ihn gruselig, die anderen spannend – kühl finden ihn aber alle: den Wiener

Untergrund. Von Katakomben, Grüften und alten Bunkern über Unterwelt- und Kanalisationsführungen hat Wien für jeden das passende Angebot. Besondere Empfehlung: die Michaelergruft und ihre Mumien.