Hitzewelle: Die heißesten Pflaster der Stadt

Diese Tour de Tortur führt durch mehrere Bezirke der Stadt. Sie erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Ehrlichkeit halber muss man auch anmerken, dass in Wien, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, zuletzt einiges zur Abkühlung in die Wege geleitet wurde: Etliche Gassen, Straßen und Plätze werden mehr oder weniger gut beschattet.

Wien-Mitte: Dass die Öffi-Mitte einer Stadt weniger beschattet wird als der nahe Stadtpark liegt in der Natur einer Stadt. Mittags müsste sich der Bahnhofsvorplatz dennoch nicht so stark aufheizen. Das eine oder andere Pflänzchen könnte kurzfristig Abhilfe schaffen. Die benötigen auch andere große Bahnhöfe in Wien. Wie man es besser lösen könnte, zeigt in Ansätzen der zuvor viel gescholtene Praterstern.