Kinder und Jugendliche: Das Smartphone hebt die Stimmung

In einer neuen, im Fachblatt Plos One veröffentlichten Studie kommen Forschende der US-amerikanischen Universität Wisconsin-Madison nur aber zu dem Schluss, dass Smartphones der Stimmung von Jugendlichen zuträglich sein könnten.

Nackenschmerzen, Augenschäden und Bewegungsmangel auf der einen Seite, veränderte Hirnmasse, Suchtverhalten und Einsamkeit auf der anderen: Welche Auswirkungen die Nutzung von Smartphones, Tablets und Co. für Kinder und ihre Entwicklung hat, wird seit Jahren intensiv diskutiert.

Gute Gefühle in der Hand

Man rekrutierte – unter anderem via Facebook – Probandinnen und Probanden zwischen zwölf und 17 Jahren. In die Analyse fanden schließlich 253 Mädchen und Burschen Eingang. Die Kinder und Jugendlichen wurden über einen Zeitraum von sechs Tagen immer wieder über ihr Smartphone befragt, ob und wie lange sie es gerade benutzen und wie ihre aktuelle Stimmungslage ist, beziehungsweise wie sie vor der Nutzung war. Womit sich die Heranwachsenden am Handy die Zeit vertrieben, wurde nicht erhoben.

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Probandinnen und Probanden über eine bessere Stimmung berichteten, wenn sie ihr Smartphone bedienten. Die Stimmung besserte sich sogar, je länger sie damit hantierten.

Machen Smartphones Kinder also langfristig glücklicher? Eine solche Deutung sei keinesfalls zulässig, betont das Forschungsteam. Zwar könnten die positiven Emotionen als günstige Konsequenz interpretiert werden. Sie könnten aber auch ein Warnzeichen sein: Wenn das Smartphone zur Stimmungsregulation verwendet wird – die Technologie gezielt eingesetzt wird, um den eigenen Stimmungszustand zu manipulieren –, könne dies auf Suchtverhalten und einseitige Bewältigungsstrategien hinweisen, heißt es.