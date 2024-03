Warum sexuelle Aufklärung bereits am Wickeltisch beginnt

App

Durch ihre Arbeit in sozialen Medien wurde Dianne Dela Cruz damit konfrontiert, wie groß der Bedarf an verlässlicher, gut kuratierter Information im Bereich Sexualaufklärung ist. Derzeit arbeitet die Expertin an der App "BeeYou". Sie soll Kindern und Jugendlichen einen sicheren, interaktiven Raum bieten, in dem sie alles rund um das Thema Sexualität erfragen können.

Testpersonen

Die Aufklärungs-App befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Aktuell werden Testuserinnen und -user gesucht. Weiterführende Infos unter www.beeyou.ai.