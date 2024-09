Abnehmspritzen: Können sie auch den Alterungsprozess verlangsamen?

Es ist eine starke Aussage - und ob sie tatsächlich halten wird, das werden weitere Studien untermauern müssen: Der Wirkstoff Semaglutid - enthalten in den Medikamenten Ozempic (zur Behandlung von Diabetes zugelassen) und Wegovy (zugelassen zur Gewichtsregulierung bei starkem Übergewicht) - könnte den Alterungsprozess verlangsamen, wird der US-Kardiologe Harlan Krumholz, University of Yale, von der BBC zitiert. Grundlage für diese Aussage sind neue Daten aus einer großen Studie mit 17.600 Personen. Sie wurden am Wochenende auf dem Europäischen Kongress für Kardiologie in London präsentiert und gleichzeitig im Journal of the American College of Cardiology publiziert - dessen Herausgeber Krumholz ist. Nicht nur er, auch andere Kardiologen bezeichneten sie als "überraschend".