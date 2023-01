Schwitzen gegen Alzheimer: Wie intensive Work-outs das Gehirn schützen

Schon die alten Römer wussten: „Mens sana in corpore sano“ – „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. Dass sie damit recht hatten, beweist nun auch eine im The Journal of Physiology veröffentlichte Studie eines Teams der neuseeländischen University of Otago. Deren erstaunliches Fazit: Sechs Minuten intensiven Trainings können die „Lebensdauer eines gesunden Gehirns“ verlängern und das Einsetzen neurodegenerativer Erkrankungen, wie Alzheimer oder Parkinson, verzögern.

Im Zentrum der Untersuchungen stand der Wachstumsfaktor BDNF (von engl. brain-derived neurotrophic factor). Dabei handelt es sich um ein Protein, das im menschlichen Gehirn für abstraktes Denken und das Langzeitgedächtnis von immenser Bedeutung ist. Es zu schützen und dessen Produktion zu steigern, ist also für einen gesunden geistigen Alterungsprozess unerlässlich.