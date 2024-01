Gesunde Ernährung beginnt von klein auf – das Potenzial von Kindergarten und Schule hier eine gute Basis zu schaffen, ist groß. Eine aktuelle Erhebung des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN zeigt allerdings, dass ab der Sekundarstufe - das heißt ab der 5. Schulstufe in Gymnasien, Mittelschulen und anderen weiterführenden Schulen - in jeder dritten Schule überhaupt kein Mittagessen angeboten wird.

Insgesamt fanden in den vergangenen fünf Jahren drei österreichweite repräsentative Erhebungen an mehr als 300 Mittelschulen, Gymnasien und weiterführende Schulen zu ihrer Schulverpflegung statt. In diesen fünf Jahren sank der Anteil der Schulen, an denen Kinder ein Mittagessen bekommen können, von 72 Prozent auf 68 Prozent.

"Das heißt, dass nach wie vor an jeder dritten Schule ab der 5. Schulstufe kein Mittagstisch angeboten wird. Bundesweit haben damit über 140.000 Kinder ab 10 Jahren keine Möglichkeit, in der Schule eine warme Mahlzeit zu essen. Nachdem von Seiten der Bundesregierung das Ziel gesetzt wurde, den Anteil der Schüler und Schülerinnen in Nachmittagsbetreuung bzw. in ganztägigen Schulformen weiter zu steigern, ist der Handlungsbedarf für die Bereitstellung einer adäquaten Mittagsverpflegung in Schulen enorm", betont Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter bei SIPCAN und Mitgründer des Vereins Zukunft Essen, in einer Aussendung.

➤ Mehr lesen: Simpler Trick: Wie man Kinder dazu bringt, mehr Obst und Gemüse zu essen