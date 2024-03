Denn nicht jeder Schmerz verursacht das gleiche Leid. "Die Schmerzintensität kann nicht eins zu eins in Leidensintensität übersetzt werden“, sagt Jonas Tesarz, Geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik am Universitätsklinikum Heidelberg.

"Wir liefern erstmals einen Fahrplan für die Entwicklung von genaueren Verfahren, um das Leiden eines einzelnen Patienten besser zu erfassen.“