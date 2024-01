Schlaganfall-Behandlung: Erfolg ist von Tageszeit abhängig

"Wir analysierten 2.916 Patienten (mittleres Alter 74 Jahre, 50,7 Prozent Frauen) die eine EVT bekamen", stellten die Experten fest. Insgesamt zeigte sich, dass Patienten, welche mit Verdacht auf einen Schlaganfall zur Kernarbeitszeit ins Krankenhaus kamen, später häufiger von besseren Behandlungsergebnissen profitierten.

"Patienten, die während der Kernarbeitszeit behandelt wurden, wiesen öfter ein gutes Behandlungsergebnis auf (42,6 Prozent) im Vergleich zu Nachmittag/Abend (36,1 Prozent) oder in der Nacht (35,8 Prozent)", schrieben die Autoren der Studie. Die Unterschiede waren statistisch signifikant und zeigten sich auch bei anderen Parametern.

Medizinische Interventionen müssen zügig beginnen

Ein Hauptgrund für die schlechteren Behandlungsergebnisse außerhalb der Kernarbeitszeiten: Bei den Patienten, die am Nachmittag/Abend oder in der Nacht mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus aufgenommen wurden, dauerte es länger bis zum Beginn der Katheterintervention.

Im Fall des Falles muss es aber schnell gehen. Zunächst sollte bei einem Schlaganfallverdacht sofort der Notarzt alarmiert werden. Dann erfolgt der möglichst schnelle Transport in ein Spital mit Stroke Unit. Sofort sollte dort der Verdacht per Computertomografie und Laboruntersuchungen abgeklärt werden, um dann die Akuttherapie zu starten. Deshalb sind die Ergebnisse der neuen Studie laut den Autoren auch für eine allfällige Optimierung der Abläufe in Österreich und in anderen Ländern mit ähnlichen Voraussetzungen relevant.