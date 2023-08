Studie: Hälfte aller Herzinfarkte und Schlaganfälle sind vermeidbar

Es gibt weltweit ein gigantisches Potenzial für die Prävention von Herzinfarkt & Co. Denn die Hälfte der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist durch beeinflussbare Faktoren bestimmt. In der EU-27 sind allein im Jahr 2021 Kosten von 282 Mrd. Euro durch diese Krankheiten entstanden. Dies geht aus zwei internationalen Studien hervor, die am Wochenende publiziert worden sind.

Die Veröffentlichungen fallen zusammen mit dem derzeit in Amsterdam laufenden Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC), dem weltweit größten Expertentreffen auf diesem Gebiet (25. bis 28. August). Deutsche Fachleute haben am Samstag zeitgleich ihre weltweite Studie zu den Ursachen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen im "New England Journal of Medicine" publiziert.