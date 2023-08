Schlafrestriktion: Wie die neue Therapie bei Schlaflosigkeit hilft

"Schlaflosigkeit ist eine ernste Erkrankung", sagt Simon Kyle, Neurowissenschafter an der Universit√§t Oxford, "da sie weit verbreitet ist, die Lebensqualit√§t erheblich beeintr√§chtigt und das Risiko f√ľr die Entwicklung anderer k√∂rperlicher und psychischer Gesundheitsprobleme erh√∂ht".

Hauptproblem sei aber, dass Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit selten eine wissenschaftlich fundierte, wirksame Behandlung erhalten.

Schon kurze Verhaltenstherapie hilft

Kyle ist Hauptautor einer neuen Studie zu Schlaflosigkeit, an der Forschende der Universit√§ten Oxford, Lincoln und Manchester mitarbeiteten. Ziel der Forschung: Die Wirksamkeit einer verk√ľrzten Form der kognitiven Verhaltenstherapie, die erwiesenerma√üen gut gegen Schlaflosigkeit hilft, zu pr√ľfen. Ver√∂ffentlicht wurden die Erkenntnisse nun im renommierten Fachblatt The Lancet.

Zur Anwendung kam die sogenannte Schlafrestriktionstherapie. Die Idee dahinter: Der menschliche Schlafmechanismus wird durch die innere Uhr und den Schlafdruck beeinflusst. Der Schlafdruck ist umso h√∂her, je l√§nger wir wach sind. Im Zuge der Schlafrestriktionstherapie wird die geschlafene Zeit verk√ľrzt, um den Schlafdruck zu erh√∂hen. In der Regel m√ľssen aber mindestens viereinhalb Stunden geschlafen werden.

An der aktuellen Studie nahmen 642 Britinnen und Briten teil. Der Gro√üteil der Studienteilnehmenden war weiblich und litt bereits seit zehn Jahren an Schlaflosigkeit. Die Probandinnen und Probanden wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Personengruppe absolvierte vier Sitzungen der Schlafrestriktionstherapie in einer Hausarztpraxis und erhielt eine Schlafhygienebrosch√ľre. Die Kontrollgruppe wurde nur mit der Brosch√ľre ausgestattet.

Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer der Therapie-Gruppe wurden angewiesen, auf Tagschl√§fchen zu verzichten und fixe Aufsteh- und Zubettgehzeiten einzuhalten. Die Kurzbehandlungen erfolgten in vier Sitzungen, die innerhalb einer Woche stattfanden und weniger als 1,5 Stunden dauerten. Die Schlafhygienebrosch√ľre, die beide Gruppen erhielten, lieferte Verhaltensempfehlungen zur Verbesserung des Schlafs, die zum Beispiel den Lebensstil oder die Schlafumgebung betrafen.

Wohlbefinden veränderte sich zum Positiven

Nach sechs Monaten verbesserte sich bei 42 Prozent der therapierten Patientinnen und Patienten die Schlaflosigkeit deutlich. In der Kontrollgruppe, die nur die Brosch√ľre zur Hand hatte, lag die Zahl bei nur 17 Prozent. Die Personen, die mit der Schlafrestriktionstherapie behandelt wurden, berichteten √ľber eine verbesserte Lebensqualit√§t, weniger depressive Symptome und eine h√∂here Arbeitsproduktivit√§t. Auch nach weiteren sechs Monaten blieben die positiven Effekte der Therapie bestehen.

Die Kosten der therapeutischen Methode wurden von der britischen Gesundheitsbeh√∂rde National Health Service √ľberpr√ľft - und als kosteneffektiv eingestuft.

Die Forschungsergebnisse k√∂nnten k√ľnftig in der niederschwelligen Prim√§rversorgung dazu dienen, Schlaflosigkeit zu behandeln, so das Team um Neurowissenschafter Kyle.