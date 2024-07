Wie eine Schlaf-App aus Österreich Menschen in der Ukraine hilft

Nach Kriegsbeginn sind ein Psychologie-Professor der Kiewer Universität und eine Doktoratsstudentin nach Salzburg geflohen : "Ich war die einzige Person, die sie in Europa kannten." Über EU-Forschungsprogramme war es möglich, dass sie an der Uni Salzburg weiter wissenschaftlich arbeiten konnten. Und davon profitieren jetzt auch Menschen in der Ukraine, in dem sie ihren Schlaf verbessern konnten.

Schabus hatte in den vergangenen Jahren mit seinem Team und Mathematikern der Uni Salzburg eine Methode entwickelt, wie mit Hilfe der Herzaktivität der Schlaf analysiert werden kann. Konkret verwendet er dafür die sogenannte Herzratenvariabilität. Dabei handelt es sich um die Schwankungen in den Zeitintervallen zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen. Diese kann mit einem Gurt auf der Brust oder am Oberarm exakt gemessen werden.

"Wir haben an der Uni Salzburg seit 20 Jahren ein Schlaflabor. Aus unserem Labor und von Partnerlaboren hatten wir einerseits von zahlreichen Personen genaue Schlafdaten wie Gehirnströme, Atmung, Muskelaktivität - und andererseits aber auch Daten zur Herzfunktion." Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz konnte ermittelt werden, wie die Herzdaten in den vier Stadien 'Wachheit, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf' aussehen - es konnten also bestimmte Muster in der Herzvariabilität unterschiedlichen Schlafstadien zugeordnet werden. "Dadurch ist es jetzt möglich, nur mit einem einfachen Herzsensor den Schlaf fast genauso präzise zu analysieren wie in einem klassischen klinischen Schlaflabor", sagt Schabus.