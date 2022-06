Schläft man mit zugeklebtem Mund besser? Ich habe es getestet

Mund zu!

"Ich könnte mir nicht vorstellen einzuschlafen, würde ich wie eine geknebelte Geisel im Bett liegen", kommentiert ein Freund skeptisch meinen Selbstversuch. Nun, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Das Material erinnert eher an gewöhnliches, poröses medizinisches Tape und weniger an stabiles Knebelband aus dem Verbrecherkit. Die Streifen sind außerdem klein und decken gerade so Ober- und Unterlippe ab.

Online konnte man aus unterschiedlichen Formen auswählen. Ob man sich also lieber x-förmiges oder mundförmiges Tape aufklebt, oder ob man zur der Version greift, die den Mund umschließt, die Lippen aber freilässt, muss man mit sich selber ausmachen. Ich entscheide mich für die mundförmig geschwungenen Streifen. Sie erinnern mich noch am wenigsten an Gadgets aus der Fetischabteilung.

Ich mache mich also bettfertig, und klebe mir, ja, den Mund zu. Zugegebenermaßen ein komisches Gefühl. Das erste Problem offenbart sich bereits nach wenigen Minuten: Mit zugeklebtem Mund ist es schwer, Wasser zu trinken. Das obligatorische Glas Wasser am Nachtkastel bleibt also gezwungenermaßen unberührt - so nah und doch so fern. Erstaunlich wie schnell man durstig werden kann, obwohl es einem bis gerade eben an nichts fehlte.