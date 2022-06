Was für und was gegen einen Hund am Arbeitsplatz spricht

Gepflegtes Auftreten, gute Erziehung, unaufdringliche Art: Mit diesen Qualifikationen bekommen Hunde am ehesten eine Stelle im Büro. In Österreich können 34 Prozent der Berufstätigen ihren Vierbeiner zum Job nehmen, in der Schweiz sind es 28 Prozent, in Belgien 11 Prozent.