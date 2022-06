Balanceakt: Der Zehn-Sekunden-Test für ein längeres Leben

Mit dem Alter wird das Leben wackeliger, das ist ganz normal. Denn der Gleichgewichtssinn nimmt im Laufe des Lebens ab. Obwohl er im Vergleich zu Muskelkraft und Beweglichkeit relativ lange stabil bleibt, geht es ab sechzig steil bergab. Eine brasilianische Studie hat dem Balancekönnen im Alter jetzt eine Zahl umgehängt.

Wer ab sechzig nicht mehr als zehn Sekunden auf einem Bein stehen kann, hat demnach – im Vergleich zu Menschen, die das können - ein fast doppelt so hohes Risiko, in den nächsten zehn Jahren zu sterben. Das liegt nur teilweise an der erhöhten Sturzgefahr im Alter.