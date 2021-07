Schimmeldetektive: Hunde halten mit Technik mit

„Wir arbeiten am Beginn mit Geruchsproben“, erklärt Wolfgang Hochreiter. „Die halten wir, bis der Hund von sich aus Interesse an ihnen zeigt – und das wird belohnt.“ In der Ausbildung ist Geduld das A und O. Das hat einen einfachen Grund: „Wenn ein Hund von sich aus erkennt, was wir von ihm wollen, versteht er seine Aufgabe viel besser und kann sie sicher erledigen“, so der Ausbildner. „Es macht keinen Sinn, ihm auf Druck etwas anzutrainieren, er muss es verstehen.“ Irgendwann ist es dann so weit: Die Geruchsproben können im Raum versteckt werden. Auf ein Kommando beginnt der Hund zu suchen und wird sie auch aufspüren und anzeigen. Dann wird er über alle Maßen gelobt.