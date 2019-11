Wie der Wolf zum Hund wurde

Als Peter Savolainens Helfer vor einigen Jahren ausrückten, benahmen sie sich wie Tatort-Ermittler in irgendeiner CSI-Serie: Ihr wichtigstes Werkzeug war das Watte-Stäbchen. Mit dem fuhren sie überall auf der Welt in Hunde-Mundhöhlen. Savolainen und seine Kollegen wollten – indem sie das Erbgut der Hunde analysierten – herausfinden, wo der Mensch den Hund domestiziert hat. China, Südostasien, Sibirien, Europa, Afrika . . .

Wie viele Hunde er getestet hat? „Keine Ahnung! So viele, dass ich sie nicht zählen konnte“, sagte der schwedische Mikrobiologe damals. Eines glaubte er aber sicher zu wissen: „Hunde wurden zu allererst und fast ausschließlich in Südostasien gezüchtet.“

Asien oder Europa? Asien und Europa? Forscher diskutieren schon lange über Ort und Umstände der Domestizierung des Hundes. Argument und Weltregionen wogten in den vergangenen zehn Jahren hin und her: Wissenschaftern der britischen Universität Oxford wollten herausgefunden haben, dass der Hund an zwei Orten unabhängig von einander domestiziert wurde – eben in Europa und Ostasien. Vor einem Jahr verkündeten Forscher der Universitäten Mainz und Bamberg dann: Vorfahren aus nur einer Weltregion haben den Wolf gezähmt. Wo genau in Asien und Europa der Übergang vom Wolf zum Hund stattgefunden hat, konnten die Forscher allerdings auch nicht sagen. Den Zeitrahmen geben sie mit vor 20.000 bis 40.000 Jahren an.

Was diese bisher letzte große Studie spannend macht: Die Forscher sequenzierten das komplette Genom von prähistorischen Hunden. Darin liege der große Unterschied zu älteren Studien. So wurde die DNA mehrerer Hunde aus der Jungsteinzeit unter die Lupe genommen – darunter ein Hund, der vor 7.000 Jahren in Rheinland-Pfalz gelebt hatte. Auch 4.700 Jahre alte Überreste eines Tieres aus Oberfranken und 5.000 Jahre alte eines irischen Hundes flossen ein. Dabei zeigten sich große Übereinstimmungen der prähistorischen Hunde mit heute lebenden Tieren. „Wir schließen auf eine kontinuierliche Hundepopulation von der Jungsteinzeit bis zu heutigen Rassehunden“, sagte die Mainzer Forscherin Amelie Scheu. Zwar sähen Chihuahuas oder Deutsche Doggen ganz anders aus als ihre Vorfahren vor Tausenden von Jahren. „Aber genetisch sind sie überraschend ähnlich.“