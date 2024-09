VKI warnt: Salmonellen in italienischem Rucola nachgewiesen

Insgesamt 16 Personen sind seit Juli 2024 in Österreich an einem bestimmten Salmonellen-Stamm, Salmonella Umbilo, erkrankt. Drei mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Fälle wurden in Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark, in Tirol und in Wien registriert. Auch in Deutschland und Dänemark kam es zeitgleich zu lebensmittelbedingten Salmonellose-Ausbrüchen. Darüber informiert das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) in einem aktuellen Bericht.

Bis zum 24.9.2024 wurden demnach in Deutschland 98 Fälle nachgewiesen, wobei das RKI davon ausgeht, dass die Anzahl der Infektionen höher ist. Nur ein Teil der Betroffenen mit Krankheitssymptomen gehe zum Arzt und bei einigen werde keine mikrobiologische Untersuchung des Stuhls durchgeführt, die wiederum Hinweise geben würde.