Nach erschreckenden Razzien: Worauf man beim Kebab achten sollte

Doch woran können Konsumentinnen und Konsumenten erkennen, ob ein Döner Kebab gut ist?

1. Wie sauber ist das Lokal?

Ein Tipp der AK OÖ ist, darauf zu achten, ob der Imbissstand oder das Lokal hygienisch wirkt. "Der erste Eindruck zählt. Tragen die Angestellten etwa Handschuhe und ist das Lokal an sich sauber, kann man eher davon ausgehen, dass auf Hygiene geachtet wird als wenn Angestellte beispielsweise unsaubere Kleidung tragen", rät auch Ernährungswissenschafterin Marianne Thuy.

2. Wie sieht das Fleisch aus?

Der Laie kann nur durch einen Blick natürlich nicht erkennen, ob Fleisch mit Bakterien belastet ist oder nicht. Allerdings gibt es auch hier Hinweise, ob die Qualität des Fleisches gut oder weniger gut ist. "Erkennen kann man etwa, ob das Fleisch vertrocknet oder saftig ist. Saftig ist ein Hinweis darauf, dass das Fleisch frisch ist und nicht schon stundenlang gestanden hat", sagt Thuy. Das Fleisch sollte außerdem gut durchgebraten, zartbraun und heiß sein.

Der Spieß besteht meist aus mehreren Lagen Fleisch, wobei sich magere und fettere Stücke abwechseln. Genau hinschauen kann sich lohnen. Ein hoher Anteil großer Fleischstücke mit grober Faserstruktur weist auf einen geringeren Anteil an Faschiertem hin. Faschiertes ist per se nicht schlecht, war aber in der Vergangenheit öfter in Gammelfleisch-Skandale involviert. Eine feine Struktur weist auf einen höheren Anteil an Faschiertem hin.

Die meisten Dönerstände beziehen ihre Fleischspieße bereits fertig aus industrieller Herstellung. Um etwas über die Qualität zu erfahren, kann man nachfragen, woher das Fleisch bezogen wird, ob es etwa aus artgerechter Tierhaltung stammt oder ob der Spieß selbst zubereitet oder fertig gekauft wird. Wahrscheinlich ist das oft nicht der Fall, aber wird häufig danach gefragt, könnte das zu einem Umdenken führen.