Wie Salmonellen nicht in Eis, Mayonnaise oder Tiramisu gelangen

Nur Hitze macht sicher

Das Perfide an den Salmonellen aus der Familie der Enterobakterien: Sie werden wie andere Keime in rohen Lebensmitteln nur durch ausreichend Hitze abgetötet. Nun werden allerdings in einigen Gerichten rohe Eier verarbeitet, etwa Tiramisu, Mayonnaise – oder für selbst gemachtes Eis. Durch massive präventive Maßnahmen in Produktion und Handel ist die Gefahr einer Salmonelleninfektion heutzutage relativ gering.

Ganz auszuschließen ist sie aber nicht. Was also tun, um den Salmonellen keine Chance zu geben, wenn etwa Omas selbst gemachte Mayonnaise unbedingt in den Erdäpfelsalat muss? Oder es ohne Tiramisu nicht geht?

Dann sollte man klarerweise besonders auf die Verwendung ganz frischer, gekühlter Eier und auch auf penible Küchenhygiene achten. Die AMA-Austria erklärt: Erst nach mindestens zehn Minuten Erhitzung über 70 Grad Celsius werden Keime restlos zerstört. Mindestens zehn Minuten müsse die Erhitzung dauern.