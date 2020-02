Warum Säuglingsnahrung ab 2020 weniger Eiweiß enthalten muss

Mütter benötigen Rückendeckung

Rund 60 bis 70 Prozent der Säuglinge werden nach dem Verlassen des Spitals voll gestillt. „Das Bewusstsein für das Stillen hat sich in den vergangenen Jahren verbessert“, sagt die Hebamme und Stillberaterin Christina Kulle. Sie ist im Vorstand des Österreichischen Hebammengremiums für das Referat Stillen zuständig. „Grundsätzlich ist die Entscheidung jeder Frau zu respektieren. Und es gibt ja auch Situationen bei der Mutter oder dem Kind, wo stillen ganz einfach nicht möglich ist. Aber in ganz vielen Fällen ist es die Unsicherheit in der Anfangszeit, die viele Frauen, die eigentlich stillen wollen, schnell zum Fläschchen greifen lässt. In ganz vielen Fällen kann man aber durch Information und Begleitung diese Anfangsschwierigkeiten überwinden."