Rückruf von Blutdrucksenkern: Es gibt ausreichend Alternativen

Laut IQVIA wurden im Vorjahr in Österreich 2,15 Millionen Packungseinheiten (Packungen verschiedener Größen) an valsartanhältigen Produkten verkauft. Der Anteil der vom Rückruf betroffenen Generika-Firmen betrug 860.000 Packungseinheiten. Rund zwei Millionen Österreicher haben Bluthochdruck, 500.000 davon sind in regelmäßiger Behandlung.

„Wir stellen alle unsere Präparate, die den Wirkstoff Valsartan enthalten – Mono- und Kombipräparate – in unserer konzerneigenen Produktion in Irland und der Schweiz her“, sagt Novartis-Sprecher Christian Thonke. „Wir arbeiten auch fieberhaft daran, unsere Produktionskapazitäten zu erhöhen.“ Denn viele Patienten werden wahrscheinlich auf eines der Novartis-Präparate umgestellt werden.

Ob Novartis europaweit alle Ausfälle kompensieren kann, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

„Es gibt aber genügend andere Ausweichprodukte“, beruhigt Kardiologin Perl. Valsartan ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Sartane: „Es gibt auch andere Sartane, die genauso gut wirken.“ Diese Substanzklasse wird als „Angiotensin-Rezeptorblocker“ bezeichnet. „Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Substanzklassen, die übereinstimmend mit den Behandlungsrichtlinien zur Blutdrucksenkung eingesetzt werden können“, betont Perl. Etwa sogenannte ACE-Hemmer, Kalziumantagonisten oder – in bestimmten Fällen – auch Betablocker. „Es können garantiert alle Blutdruckpatienten weiterhin optimal medikamentös versorgt werden“, betont Perl.