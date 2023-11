Rückenschmerzen: Deutliche Verbesserung durch Vibrationsplatten-Training

Training brachte signifikante Verbesserungen der täglichen Aktivitäten

Laut den Wiener Expertinnen und Experten waren die Ergebnisse eindeutig. "In allen zehn Studien, welche die Schmerzintensität untersuchten, wurde eine signifikante Schmerzreduktion festgestellt. In fünf von sechs Studien, welche die tägliche Funktion untersuchten, wurde über eine signifikante Verbesserung der täglichen Aktivitäten berichtet, während in allen vier Studien, welche die körperliche Funktion untersuchten, eine signifikante Verbesserung festgestellt wurde. In allen drei Studien, welche die Tiefensensibilität (die Wahrnehmung über die Position und die Bewegungen des Körpers, Anm.) untersuchten, wurde über eine signifikante Verbesserung berichtet", schreiben die Fachleute.

Keine der analysierten wissenschaftlichen Untersuchungen zeigte unerwünschte Nebenwirkungen. "Daher scheint die Ganzkörper-Vibrationstherapie in Verbindung mit einem multimodalen Ansatz eine sichere und wirksame Behandlung zu sein", meinen die Fachleute zum Abschluss, was in Zukunft womöglich mehr "Kreuzweh"-Geplagte auf die Vibrationsplatte bringen könnte.