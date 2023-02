Bei Rückenschmerzen: In 10 Schritten zur perfekten Haltung

9. Atmen

Schlechte Körperhaltung hat mit der Atmung zu tun. Die Linea alba - ein Band aus Bindegewebe, das vorne am Bauch entlangläuft - ist mit dem parasympathischen und sympathischen Nervensystem verbunden. Stress und Angst führen dazu, dass man sich in eine gekrümmte Position begibt, weil sich die Linea alba zusammenzieht. Der beste Weg, die Linea alba zu lösen, ist zu atmen. Das tun wir natürlich sowieso alle, aber man muss es richtig machen: Man muss so atmen, dass der Bauch herauskommt; wenn sich der Brustkorb bewegt, macht man es falsch. Bauen Sie also ein paar Minuten in den Tagesablauf ein. Setzen Sie sich fünf Minuten lang auf eine Parkbank und atme tief in das Zwerchfell.

10. Wechsel die Dinge ab

Das größte Problem für die meisten ist nicht die schlechte Haltung, sondern das Versäumnis, die Haltung zu wechseln. Gehen Sie bei der Arbeit z.B. jede Stunde auf die Toilette, auch wenn Sie nicht müssen, bringen Sie den Körper in Bewegung. Weiterer Tipp: Sitzungen nicht im Sitzen, sondern im Stehen abhalten.