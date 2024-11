Neue RSV-Immunisierung für Neugeborene: Wo bekommt man sie?

Wann beginnt die RSV-Saison üblicherweise? Wie verläuft eine Infektion?

Noch gibt es nur vereinzelt RSV-Infektionen, die Hochzeit beginnt laut Kinderarzt Peter Voitl üblicherweise kurz vor Weihnachten und geht oft bis in den April. „Die Symptome unterscheiden sich anfangs kaum von anderen Atemwegsinfekten. Es beginnt mit Husten, Schnupfen und Fieber. Nur beim Abhören lassen sich für Ärzte Unterschiede feststellen“, sagt Voitl. Sicherheit gibt ein Schnelltest, der in Kinderordinationen durchgeführt werden kann. Die Kosten von bis zu 20 Euro müssen privat getragen werden. Voitl: „Es wäre wünschenswert, dass die Tests auf RSV und Influenza von den Kassen übernommen werden. Insbesondere Risikokinder wie ehemalige Frühgeborene, Kinder mit Herzfehler oder chronischen Lungenerkrankungen sind bei einer RSV-Infektion besonders gefährdet.“

Wer bekommt den neuen Impfstoff? Wann soll die Impfung erfolgen?

Die neue RSV-Prophylaxe Beyfortus (Nirsevimab) ist für Neugeborene und Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison zugelassen sowie für Kinder im Alter von bis zu 24 Monaten, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig für eine schwere RSV-Erkrankung sind. Sie muss einmal verabreicht werden.

Laut Gesundheitsministerium soll eine erste Lieferung „in den nächsten Wochen“ in Österreich eintreffen. „Damit können in der laufenden Wintersaison voraussichtlich alle Neugeborenen in der ersten Lebenswoche immunisiert werden, bei denen ein Schutz von den Eltern gewünscht ist“, heißt es. Die Immunisierung soll innerhalb der ersten Lebenswoche erfolgen und in einem ersten Schritt primär von den Krankenhäusern abgewickelt werden. Weitere Lieferungen sind Anfang 2025 geplant. Die Erweiterung des Impfangebots auf weitere Altersgruppen (bis zum vollendeten 1. Lebensjahr) sei in Vorbereitung. Voitl rechnet damit, dass bei ausreichender Verfügbarkeit die Immunisierung in den Kinderarztordinationen verabreicht werden kann – und zwar auch für Kinder, die jetzt bereits geboren sind. „Dass sie zur Verfügung stehen wird, ist extrem wichtig, und wir sind alle sehr froh, dass das gelungen ist“, betont Voitl.

Ab der kommenden Saison sollen zwischen 1. September und 31. März geborene Babys innerhalb der ersten Lebenswoche und zwischen 1. April bis 31. August geborene Kinder ab September vor ihrer ersten RSV-Saison geimpft werden.